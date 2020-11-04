Страхование ипотеки ВТБ является важным и обязательным шагом. Клиент должен заблаговременно изучить данный вопрос, чтобы на момент сделки быть со страховкой на руках. В данной статье разберем все важные моменты, связанные со страхованием ипотеки при ВТБ банке.

Какие виды страхования ипотеки ВТБ обязательны, а от каких можно отказаться

Важно понимать, что выдача кредита всегда несет большие риски для финансовой организации. Поэтому, чтобы обезопасить себя, банк вносит такой обязательный аспект как страхование имущества.

При оформлении ипотеки заемщик оформляет приобретаемое имущество в залог банку, и также должен застраховать данную жилплощадь.

Для начала напомним, что существует три вида страхования ипотечного займа: страховка жизни и здоровья заемщика, приобретаемого имущества, права собственности (титула).

Страховать квартиру клиент должен обязательно, независимо от условий того или иного банка. А вот страховка жизни и титула не являются обязательными.

Значит от этих двух видов можно просто отказаться и сэкономить? Теоретически это так, но на деле оказывается совсем по-другому. Ранее банки могли навязывать все виды страхования, но в последние годы с этим активно борются, и заемщики владеют информацией о своих правах.

Но банки подталкивают на оформление страховки законным путем – они просто привязывают наличие или отсутствие страховки к процентной ставке.

Таким образом, банк может повысить ставку займа на 0,5 или 1%, если заемщик откажется от покупки страховки жизни или титула. В данном случае заемщику выгоднее будет заплатить за страховку, чем платить по повышенной ставке каждый месяц.

Требования к страхованию ипотеки ВТБ банка

Страхование жилплощади (если клиент покупает квартиру в новостройке, то страховать нужно после оформления права собственности);

Жизни и здоровья заемщика (также должны застраховаться все созаемщики);

Права собственности приобретаемого жилья (оформляется в случае покупки жилплощади на вторичном рынке и обязательно в течение 3 лет с момента покупки).

При отсутствии страхования жизни или права собственности банк ВТБ увеличивает ставку на 1%.

От чего зависит цена страховки по ипотеке в ВТБ

На итоговую цену страхового полиса любого вида влияют различные критерии, которые используются в индивидуальном порядке для каждого клиента.

Страхование жизни может стать дороже из-за таких критериев:

Пол заемщика. Клиенты одного и того же возраста, но разного пола будут рассчитываться по разным тарифам. Так, страхование для мужчин в два раза выше, чем для женщины. Поэтому, чтобы сэкономить на страховке, необходимо заемщиком делать женщину.

Возраст. Чем старше клиент, тем дороже для него цена страхования, поскольку с возрастом риск смерти и заболеваний возрастает.

Состояние здоровья. Еще один немаловажный фактор – наличие хронических заболеваний. При заявке на ипотеку выясняются все риски, связанные со здоровьем.

Опасная работа. Трудовая занятость с повышенными рисками для жизни также будет обходиться дороже в страховании.

Где можно застраховать ипотеку ВТБ – список аккредитованных страховых

Заемщик имеет право самостоятельно выбирать страховую компанию. Если банк будет навязывать вам страхование в конкретной компании (с которой он сотрудничает) знайте, что это неправомерно.

Клиент может выбрать любого аккредитованного страховщика из данного списка:

Обратите внимание, что вы можете застраховать жизнь и квартиру в разных страховых. Сравните, в какой компании для вас будут выгоднее тарифы по страхованию жизни, затем по страхованию квартиры.

Удобнее всего это сделать на одном сайте агрегаторе. На таких сервисах собраны сразу несколько страховых компаний, где клиент может сравнить все предложения, не посещая 10-15 сайтов страховых компаний.

Также агрегаторы страховок предоставляют своим клиентам скидки (10-20%), поэтому страхование у них выходит в разы дешевле.

Где дешевле застраховать ипотеку ВТБ

Мы проанализировали несколько самых крупных страховых агрегаторов, и выяснили на каком из них цены ниже.

Для примера расчетов мы взяли такие данные: заемщик мужского пола, 1988 года рождения, сумма кредита 4 млн. рублей и смотрели только страхование квартиры.

Сайт: «Сравни.ру»

Страховые компании: Ингосстрах.

Самый дешевый вариант: 6 000 рублей.

Скидки от сайта: нет.

Сайт: «Черехапа»

Страховые компании: Ингосстрах.

Самый дешевый вариант: 6 000 рублей.

Скидки от сайта: нет

Сайт: «Полис812»

Страховые компании: Абсолют Страхование, ВСК, Ингосстрах.

Самый дешевый вариант: 6 000 рублей.

Скидки от сайта: 15% по промокоду (6000 – 15% = 5 100 рублей)

Обратите внимание, что только на Полис812 можно оформить комплексное страхование квартира+жизнь и также со скидкой.

Таким образом, выгоднее всего оформить страховку на Полис812, либо на Сравни.ру, поскольку там больше выбора страховых компаний.